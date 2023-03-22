Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін і путін не виявили прогресу в досягненні миру в Україні — NYT

22 березня 2023, 15:04
Сі Цзіньпін і путін не виявили прогресу в досягненні миру в Україні — NYT
Пекін називав поїздку китайського лідера в росію "візитом миру", але жодного прогресу в зупинці кровопролиття в Україні немає.

путін і Сі Цзіньпін намагалися продемонструвати єдність і нормальність. Тож на другий день великого офіційного візиту лідера Китаю в москву сторони підписали 14 угод.

Про це повідомляє New York Times.

"Ми підписали заяву про поглиблення стратегічного партнерства і двосторонніх зв’язків, які переходять в нову еру", - сказав Сі Цзіньпін після переговорів з путіним у кремлі.

Він додав, що його розмова з російським лідером була "відвертою, дружньою і дуже результативною". Однак, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Алєксандр Габуєв сказав New York Times, що досягнуті домовленості "досить скромні".

Експерт пояснив, що здебільшого сторони лише оновили ті угоди, які між ними діяли ще до візиту Сі Цзіньпіна. Зокрема, було підписане доповнення до угоди за 1997 рік про регулярні зустрічі лідерів Китаю і росії. Крім того, сторони підписали угоду про атомну електростанцію, яку росія вже будує в Китаї. Обидві сторони домовилися співпрацювати "в полі спільного виробництва телевізійних програм".

Але дечого важливого якраз не було. Габуєв вказав на угоду про газопровід "Сила Сибіру-2", який путін дуже хоче збудувати, щоб збільшити постачання пального в Китай. На думку експерта, угода про ГТС не була підписана частково через статус путіна як глобальної парії, який тільки посилюється. Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за звинуваченнями у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

"Певний предметний порядок денний був. Але там немає нічого, на що можна було б вказати Сі Цзіньпіну і сказати: "А ось цією угодою ви фінансуєте путінську війну. Ви фінансуєте геноцидну війну в розпал російської терористичної кампанії проти української цивільної інфраструктури", - сказав Габуєв.

Також не було публічного прориву в зусиллях зупинити російську війну проти України, яка триває вже більше року. Сі Цзіньпін виставив свій візит в москву як миротворчу місію. Але Габуєв вважає, в результаті він лише послав сигнал, що Китай не просто все більше впливає на росію, а ще й грає за власними правилами.

КитайРФспівпрацявійна

Останні матеріали

Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
22 березня 2023, 09:13
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Бізнес & Фінанси
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Переклад iPress – 21 березня 2023, 17:34
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Політика
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2023, 15:33
Трамп та МКС. Команда путіна
Трамп та МКС. Команда путіна "зашкварчала" через міжнародний ордер на його арешт – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 березня 2023, 13:21
Час візитів: росія, Китай та Міжнародний кримінальний суд. Китай і Сі на
Політика
Час візитів: росія, Китай та Міжнародний кримінальний суд. Китай і Сі на "розтяжці" з кремлем – Едвард Лукас
21 березня 2023, 09:37
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Політика
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2023, 14:54
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється