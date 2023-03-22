Сі Цзіньпін і путін не виявили прогресу в досягненні миру в Україні — NYT

Пекін називав поїздку китайського лідера в росію "візитом миру", але жодного прогресу в зупинці кровопролиття в Україні немає.

путін і Сі Цзіньпін намагалися продемонструвати єдність і нормальність. Тож на другий день великого офіційного візиту лідера Китаю в москву сторони підписали 14 угод.

Про це повідомляє New York Times.

"Ми підписали заяву про поглиблення стратегічного партнерства і двосторонніх зв’язків, які переходять в нову еру", - сказав Сі Цзіньпін після переговорів з путіним у кремлі.

Він додав, що його розмова з російським лідером була "відвертою, дружньою і дуже результативною". Однак, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Алєксандр Габуєв сказав New York Times, що досягнуті домовленості "досить скромні".

Експерт пояснив, що здебільшого сторони лише оновили ті угоди, які між ними діяли ще до візиту Сі Цзіньпіна. Зокрема, було підписане доповнення до угоди за 1997 рік про регулярні зустрічі лідерів Китаю і росії. Крім того, сторони підписали угоду про атомну електростанцію, яку росія вже будує в Китаї. Обидві сторони домовилися співпрацювати "в полі спільного виробництва телевізійних програм".

Але дечого важливого якраз не було. Габуєв вказав на угоду про газопровід "Сила Сибіру-2", який путін дуже хоче збудувати, щоб збільшити постачання пального в Китай. На думку експерта, угода про ГТС не була підписана частково через статус путіна як глобальної парії, який тільки посилюється. Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за звинуваченнями у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

"Певний предметний порядок денний був. Але там немає нічого, на що можна було б вказати Сі Цзіньпіну і сказати: "А ось цією угодою ви фінансуєте путінську війну. Ви фінансуєте геноцидну війну в розпал російської терористичної кампанії проти української цивільної інфраструктури", - сказав Габуєв.

Також не було публічного прориву в зусиллях зупинити російську війну проти України, яка триває вже більше року. Сі Цзіньпін виставив свій візит в москву як миротворчу місію. Але Габуєв вважає, в результаті він лише послав сигнал, що Китай не просто все більше впливає на росію, а ще й грає за власними правилами.