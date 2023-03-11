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Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні — La Presse

11 березня 2023, 11:27
Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні — La Presse
Фото: з вільного доступу
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі обговорювала це питання з главою МЗС Китаю Цинь Ганом у кулуарах саміту G20 в Індії.

Якщо КНР реально хоче миру в Україні, то її лідер Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським.

 Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, цитує її La Presse.

За її словами, Китай заявляє, що хоче відіграти свою роль у припиненні війни рф проти України, у такому разі Сі має взяти слухавку телефону та поговорити із Зеленським.

Вона зазначила, що обговорювала це питання з главою МЗС Китаю Цинь Ганом у кулуарах саміту G20 в Індії.

"Ми закликаємо Китай забезпечити, щоб Сі провів розмову з президентом Зеленським. Між ними не було телефонних розмов із 24 лютого 2022 року", — заявила Жолі.

Дипломатка наголосила, що Китай має і може відіграти свою роль не лише допомагаючи росії.

 

Сі ЦзіньпінпрезидентзеленськийКНРросія окупанти

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