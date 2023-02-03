Сі Цзіньпін наказав військовим Китаю бути готовими провести операцію зі встановлення контролю над Тайванем до 2027 року – глава ЦРУ

Однак Бернс додав, що це не означає, що він вирішив здійснити напад у 2027-му чи іншому році.

Директор ЦРУ Вільямс Бернс вважає, що не можна недооцінювати китайські амбіції стосовно Тайваню, попри те, що лідера КНР Сі Цзіньпіна, можливо, протверезили дії росіян в Україні. Бернс наголосив, що Сполучені Штати знали "як розвідувальні дані", що Сі наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на самоврядний Тайвань до 2027 року, пише Reuters.

"Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення у 2027 році чи будь-якому іншому році, але це нагадування про серйозність його зосередженості та його амбіцій", – сказав Бернс на заході в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

За його словами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що він би не став недооцінювати амбіції президента Сі щодо Тайваню. Бернс додав, що китайський лідер, ймовірно, був "здивований і збентежений" і намагався винести уроки з "дуже поганої роботи" російської армії та її системи озброєння в Україні.