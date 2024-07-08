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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін повторив заклик до припинення вогню в Україні під час зустрічі з Орбаном

08 липня 2024, 16:54
Сі Цзіньпін повторив заклик до припинення вогню в Україні під час зустрічі з Орбаном
"Коментарі Сі навряд чи допоможуть покласти край бойовим діям".

Китайський лідер Сі Цзіньпін повторив свій заклик до припинення вогню в Україні під час несподіваної зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який перебуває в Україні з візитом, що викликав занепокоєння в Європі своєю самоназваною "миротворчою місією". 

Про повідомляє Bloomberg.

Сі сказав, що пріоритетом зараз має бути "якнайшвидша деескалація", повторюючи коментарі, які його країна зробила після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Водночас Орбан похвалив Китай за "твердість і стабільність".

"Коментарі Сі навряд чи допоможуть покласти край бойовим діям. Після нападу росії Пекін намагався зобразити себе здебільшого нейтральним, проте він розвинув глибоку дружбу з москвою в рамках того, що Сі і владімір путін називають дружбою "без обмежень", – йдеться у матеріалі.

Підкреслюючи свою близькість, Сі і путін зустрічалися понад 40 разів з моменту приходу китайського лідера до влади в 2012 році. Під час зустрічі в Пекіні в травні вони домовилися посилити координацію, в тому числі між їхніми військовими, проти того, що вони назвали "деструктивним і ворожим курсом Вашингтона".

На початку 2023 року Китай виклав розпливчастий план миру з 12 пунктів, який сторони війни здебільшого проігнорували. Фундаментальним недоліком є те, що він не пояснює, як буде поводитися з захопленими росією територіями.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що метою його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні було обговорення шляхів припинення російсько-української війни.

Сі ЦзіньпінОрбанвійна в Україні

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