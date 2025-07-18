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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін прагне провести тристоронню зустріч із Трампом і путіним – The Times

18 липня 2025, 15:41
Сі Цзіньпін прагне провести тристоронню зустріч із Трампом і путіним – The Times
Водночас із цієї ж причини радники Трампа можуть переконати його не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для двох інших лідерів, особливо Сі Цзіньпіна.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором владымыром путіним.

Як пише The Times, є припущення, що Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.

Видання зазначає, що аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і путіним.

"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня?" - заявив Цзінь Цаньжун, один із найвідоміших китайських коментаторів-націоналістів. - "Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це пошле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності".

Як нагадує The Times, раніше Трамп і Сі Цзіньпін надіслали один одному запрошення про візити, хоча й не призначали дати. Саміт у рамках військових заходів став би гарним приводом для зустрічі, вважає видання.

Зазначається, що Сі Цзіньпін розглядає урочистість як спосіб наголосити на солідарності з колишніми союзниками, зокрема з росією, яка також зазнала величезних втрат у Другій світовій війні. Тайванський аналітик Вень-Ті Сун заявив, що цей захід також стане корисним способом відволікти націю від політичних проблем, включно з млявим економічним спадом.

"Зі свого боку для Трампа візит до Китаю і зустріч із путіним і Сі Цзіньпіном відповідатимуть його глибоко особистісному підходу до керівництва. Це також заспокоїть як Сі Цзіньпіна, так і путіна, які бачили, як Трамп принижував національних лідерів, відвідуючи Вашингтон, і які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання".

Водночас із цієї ж причини радники Трампа можуть переконати його не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для двох інших лідерів, особливо Сі Цзіньпіна, пише видання.

"Я думаю, шанси невеликі", - сказав Сун. - "Китай може запросити Трампа, але Трамп навряд чи погодиться. Трамп хоче відчувати себе великою людиною, що має історичне значення, і можливо готовий ділити сцену з двома іншими сильними лідерами великих держав, але Трамп вважатиме за краще зустрітися з ними на території США. Я не бачу, щоб Трамп був зацікавлений у тому, щоб бути всього лише одним із трьох друзів на вечірці Сі Цзіньпіна".

СШАКитайВладімір ПутінДональд ТрампСі Цзіньпінпереговори

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