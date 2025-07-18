Сі Цзіньпін прагне провести тристоронню зустріч із Трампом і путіним – The Times
Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором владымыром путіним.
Як пише The Times, є припущення, що Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.
Видання зазначає, що аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і путіним.
"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня?" - заявив Цзінь Цаньжун, один із найвідоміших китайських коментаторів-націоналістів. - "Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це пошле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності".
Як нагадує The Times, раніше Трамп і Сі Цзіньпін надіслали один одному запрошення про візити, хоча й не призначали дати. Саміт у рамках військових заходів став би гарним приводом для зустрічі, вважає видання.
Зазначається, що Сі Цзіньпін розглядає урочистість як спосіб наголосити на солідарності з колишніми союзниками, зокрема з росією, яка також зазнала величезних втрат у Другій світовій війні. Тайванський аналітик Вень-Ті Сун заявив, що цей захід також стане корисним способом відволікти націю від політичних проблем, включно з млявим економічним спадом.
"Зі свого боку для Трампа візит до Китаю і зустріч із путіним і Сі Цзіньпіном відповідатимуть його глибоко особистісному підходу до керівництва. Це також заспокоїть як Сі Цзіньпіна, так і путіна, які бачили, як Трамп принижував національних лідерів, відвідуючи Вашингтон, і які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання".
Водночас із цієї ж причини радники Трампа можуть переконати його не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для двох інших лідерів, особливо Сі Цзіньпіна, пише видання.
"Я думаю, шанси невеликі", - сказав Сун. - "Китай може запросити Трампа, але Трамп навряд чи погодиться. Трамп хоче відчувати себе великою людиною, що має історичне значення, і можливо готовий ділити сцену з двома іншими сильними лідерами великих держав, але Трамп вважатиме за краще зустрітися з ними на території США. Я не бачу, щоб Трамп був зацікавлений у тому, щоб бути всього лише одним із трьох друзів на вечірці Сі Цзіньпіна".