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ПОЛІТИКА

Сікорський звинуватив Угорщину у блокуванні переговорів про вступ України до ЄС

17 березня 2025, 19:00
Сікорський звинуватив Угорщину у блокуванні переговорів про вступ України до ЄС
Фото: polradio.pl
Також Сікорський зазначив, що вирішив звернутися до польської опозиції, аби та вплинула на позицію Угорщини.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину. Будапешт блокує перемовини.

Про це заявив Сікорський, пише Onet.

"Ми відчуваємо особливу відповідальність за це (початок переговорів про членство України - ред.). Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник - Угорщина", - зазначив Сікорський після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

За словами міністра, на засіданні Ради тривала жвава дискусія щодо переговорів з Україною про членство в ЄС. Міністри дійшли думки, що рішення про початок переговорів має залежати "не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв".

Також Сікорський зазначив, що вирішив звернутися до польської опозиції, аби та вплинула на позицію Угорщини.

"Я маю звернутися до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, і попросити їх зробити щось добре для Польщі і Європи, а саме переконати своїх ідеологічних побратимів розблокувати ці питання", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув великий список вимог до Європейського Союзу. За його словами, саме цього хочуть жителі його країни. Орбан вимагає захисту християнської спадщини Європи, заборони на "протиприроднє перевиховання дітей" та створення ЄС без України.

УгорщинаРадослав СікорськийЄС. Україна

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