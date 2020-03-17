Сім найбільших технологічних компаній США разом борються з фейками про коронавірус

"Ми тісно співпрацюємо над зусиллями щодо реагування на Covid-19"

Американські технологічні гіганти заявили, що разом працюють щодо протидії дезінформації про коронавірус (Covid-19).

Про це йдеться у спільній заяві Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter та YouTube, передає УКРІНФОРМ.

"Ми тісно співпрацюємо над зусиллями щодо реагування на Covid-19. Ми допомагаємо мільйонам людей залишатися на зв'язку, а також спільно протидіємо шахрайству і поширенню дезінформації щодо вірусу, розміщуємо достовірний контент у наших мережах, а також представляємо важливу нову інформацію в координації з державними управліннями охорони здоров'я по всьому світу", - йдеться в документі.

Зазначені компанії закликають й інші фірми долучитися до їхніх зусиль.

Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook надасть Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) право безкоштовно розміщувати інформацію щодо поширення коронавірусу, а сама компанія буде займатися видаленням неправдивих тверджень про Covid-19.