Сім найбільших технологічних компаній США разом борються з фейками про коронавірус
Про це йдеться у спільній заяві Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter та YouTube, передає УКРІНФОРМ.
"Ми тісно співпрацюємо над зусиллями щодо реагування на Covid-19. Ми допомагаємо мільйонам людей залишатися на зв'язку, а також спільно протидіємо шахрайству і поширенню дезінформації щодо вірусу, розміщуємо достовірний контент у наших мережах, а також представляємо важливу нову інформацію в координації з державними управліннями охорони здоров'я по всьому світу", - йдеться в документі.
Зазначені компанії закликають й інші фірми долучитися до їхніх зусиль.
Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook надасть Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) право безкоштовно розміщувати інформацію щодо поширення коронавірусу, а сама компанія буде займатися видаленням неправдивих тверджень про Covid-19.
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