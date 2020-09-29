"Сінево" буде готове зайти в програму діагностики COVID-19 приватними лабораторіями за кошти держбюджету

Мережа медичних лабораторій "Сінево" буде готова зайти в програму залучення приватних лабораторій для діагностики COVID-19 за кошти держбюджету за ціни 900 грн за тест, повідомив комерційний директор "Сінево" Микола Скавронський.

"Лише чиста собівартість якісної реагентики для ПЛР-дослідження становить близько 500 грн за один тест. Але, окрім витрат на реагентику, є ще перелік інших обов'язкових витрат, які несе лабораторія, зокрема зарплатний фонд, податки, вартість обладнання тощо. "Сінево" за жодних умов не буде жертвувати якістю реагентів і робити тестування на українських, російських або китайських реагентах, тому 900 грн за ПЛР-тест - це та початкова межа, з якою ми готові заходити на ринок ПЛР-тестування, працюючи на якісних реагентах і обладнанні", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Скавронськйи зазначив, що обговорювану під час запуску програми залучення приватних лабораторій для діагностики COVID-19 за кошти держбюджету ціну "умовно в 700 грн за ПЛР-тест пропонують деякі маленькі лабораторії".

"Розуміючи економіку лабораторного ринку, коли маленька лабораторія продає тести за надзвичайно низькою ціною, у нас виникає питання щодо природи такої низької собівартості: чи офіційну виплачують співробітникам зарплату, чи сплачують усі податки, які реагенти використовують ці лабораторії, і як ці реагенти потрапили в країну. Тому що тест у лабораторії з маленькими обсягами коштувати 700 грн не може", - сказав він.

Скавронський зазначив, що "на початковому етапі "Сінево" готове робити близько 15 тис. тестів на місяць, тобто обслуговувати по 500 клієнтів на день", водночас лабораторія готова наростити обсяги тестування.

"Ми очікуємо постачання обладнання та реагентів від компанії Abbott (США, один із топових світових виробників медобладнання), як тільки це відбудеться, ми зможемо наростити кількість ПЛР-тестів до кількох тисяч на добу", - сказав він.

Скавронський наголосив, що "для компанії "Сінево" тестування на COVID-19 не є особливим бізнесом, оскільки порівняно із сумарними оборотами компанії частка тестів на COVID-19 становить менше ніж 5%".

"Ми готові брати участь у державній програмі, оскільки ми розуміємо, що питання тестування населення є соціально значимим. Ми не плануємо заробляти на цьому проекті, але все-таки ми розраховуємо на те, що держава зі свого боку забезпечить адекватні умови та ціну, яка зможе хоча б покривати витрати лабораторії на виконання досліджень", - сказав він.

Він зазначив, що нині "питання запуску і подальша доля програми зі співпраці з приватними лабораторіями перебуває переважно в політичній площині".

"Як тільки буде ухвалено рішення з боку держави і розроблено легальну та життєздатну схему співпраці, ми готові запускати проект у максимально стислі терміни", - сказав Скавронський.

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