Сійярто заявив про "таємний план" Зеленського та фон дер Ляєн проти Угорщини

Ефір із Сійярто було присвячено новим європейським санкціям проти росії.

Міністр іноземних справ Угорщини Петер Сійярто, відомий своєю відкрито антиукраїнською позицією, публічно видав чергову маячню, спрямовану проти Києва. Він заявив про існування "таємного плану фон дер Ляєн - Зеленського", який буцімто повинен "зруйнувати економіку Центральної Європи".

Про це заявив Сійярто в ефірі провладної радіостанції Kossuth, яку опублікувало угорське видання MTI.

Ефір із Сійярто було присвячено новим європейським санкціям проти росії, зокрема забороні придбання російських енергоносіїв. Цю заборону може бути прописано у 18-му пакеті санкцій.

Угорський міністр заявив, що ЄС нібито хоче "змусити угорський народ платити за підтримку України". Також він видав, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський нібито "розробили таємний план".

"План фон дер Ляєн-Зеленського ставить перед енергетикою не тільки Угорщини, але й Словаччини надзвичайно серйозні виклики та загрози", - заявив міністр. Також він висловив вдячність за підтримку проросійській Словаччині.

Під час подальшої розмови у прямому ефірі Сійярто постійно "вмикав" традиційні угорські пропагандистські заяви: зокрема він звинуватив Євросоюз у "брутальному порушенні" інтересів Угорщини. Міністр запевнив, що прокремлівський уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розпочне "жорстоку битву", щоб не допустити збільшення витрат на енергоносії для угорських споживачів.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина та Словаччина, уряди яких очолюють друзі російського диктатора Володимира Путіна, змовилися бойкотувати нові санкції ЄС проти росії. Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо накажуть своїм представникам голосувати проти припинення закупівлі газу, нафти і ядерного палива у росії.