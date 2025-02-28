Скандал у Білому домі може змінити підтримку України з боку США – The Telegraph

Чому зустріч завершилася звинуваченнями та як це вплине на підтримку США.

Сьогоднішня зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі перетворилася на дипломатичну катастрофу. Несподівано для всіх вона завершилася відкритою суперечкою, яка вийшла за межі найгірших прогнозів.

Про це пише видання The Telegraph.

Ніхто не очікував, що переговори перейдуть у крики, що лунали перед телекамерами.

"Ви повинні бути вдячні, у вас немає карт. У вас мало солдатів", – заявив Трамп, підкреслюючи залежність Києва від підтримки США.

Зеленський намагався парирувати, але Трамп не дав йому договорити. "З нами у вас є карти, без нас у вас їх немає", – продовжив він.

З цими словами роки ретельної дипломатичної роботи українських посадовців і дипломатів розсипалися вщент.

Київ довгий час готувався до можливого президентства Трампа, намагаючись не висловлюватися критично про нього, а натомість будувати мости. Напередодні зустрічі підтримку Зеленському демонстрували європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які намагалися пом’якшити можливі наслідки візиту до Білого дому.

Однак ситуація загострилася після того, як сенатор від Огайо Джей Ді Венс у різкому тоні заявив Зеленському, що той має "висловити вдячність Сполученим Штатам".

"Будь ласка", – спокійно відповів Зеленський, – "ви думаєте, що якщо говоритимете голосно…"

Трамп одразу перебив його: "Він не говорить голосно", – сказав він, і зустріч перетворилася на публічний конфлікт, який розгортався перед очима міжнародних ЗМІ.

Після цього Трамп розпочав емоційну тираду про "українську невдячність", фактично підірвавши українсько-американські відносини.

Спостерігачі зазначають, що це могло бути свідомою пасткою з боку Трампа, який відомий своєю театральною політикою. Однак, незалежно від мотивів, наслідки цієї зустрічі можуть стати нищівними для підтримки України з боку США.

Зауважимо, перемовини президентів України та США завершилися достроково. Президент Зеленський залишив Білий Дім. Підписання угоди про корисні копалини відкладається. У своєму акаунті в соцмережі Х президент Трамп написав, що Зеленський може повернутися до перемовин, коли буде готовий до миру.