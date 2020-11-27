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Скандальний міністр освіти Польщі заявив, що у ЄС з мораллю вже "гірше, ніж у СРСР"

"мають таке ж марксистське коріння, як більшовицький комунізм або німецький національний соціалізм"
Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що у ЄС панує "цивілізація смерті", якщо там підтримують право на аборт, і що зараз моральний рівень у Європі "гірший, ніж в СРСР".
Скандальний міністр освіти Польщі заявив, що у ЄС з мораллю вже "гірше, ніж у СРСР" Фото: з вільних джерел

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі TVP.

Коментар Чарнека з’явився у контексті ухваленої в четвер 26 листопада резолюції Європарламенту, якою парламентарі засудили рішення про фактичну заборону абортів у Польщі і заявили, що це рішення Конституційного суду ставить під загрозу життя жінок.

"Ми маємо визнати одну річ з приводу реальних поглядів ЄС. Це цивілізація смерті, від якої нас застерігав Іван Павло ІІ… Якщо Європа переймається через право на контрацепцію, право на аборти - тобто на вбивство, а не через те, що європейців не народжують, - це кульмінація цивілізації смерті", - заявив Пшемислав Чарнек. 

Він додав, що європейці з такою позицією "мають таке ж марксистське коріння, як більшовицький комунізм або німецький національний соціалізм" і що Європа скотилася до рівня "гіршого ніж за СРСР і комуністів".

Чарнек наголосив, що Європарламент "не має права" оцінювати законність рішень у Польщі.

"У нас є рішення Конституційного суду. І давайте керуватися ним, які б нісенітниці ми не чули від європейців, що представляють цивілізацію смерті. Давайте керуватися верховенством права і польським законом у тих питаннях, де ЄС не має жодної компетенції", - заявив він. 

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27 11 2020 12:14
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