Французька місія НАТО шукає росіян в Балтійському морі – Politico

Літак Atlantique 2 ВМС Франції перебував над Балтійським морем, щоб відстежувати російські судна і демонструвати підтримку союзників.

Авіація ВМС Франції провела спостереження над Балтійським морем, де екіпаж відтежував російські кораблі.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

У Балтійському морі екіпаж французького літака Atlantique Atl2 виявив російський військовий корабель: один з операторів літака, який спостерігав за численними екранами, оголосив, що корабель точно не є частиною військ НАТО.

Видання пише, що це справді був російський військовий корабель - фрегат класу "Неустрашимый", що повертався із Середземного моря.

"Наша місія - літати над Балтійським морем, щоб показати, що ми там є, заспокоїти сусідні країни, але також з'ясувати, що відбувається, і зібрати розвіддані... Балтійське море - це не російський заповідник, це море НАТО", - заявив один з операторів екіпажу.

Балтика має важливе значення як для НАТО, так і для кремля. Схожі зіткнення усе частіше відбуваються саме над Балтійським морем, де після початку конфлікту в Україні 2022 року посилилося патрулювання НАТО.

Науковий співробітник Інституту Notre Europe Сирілл Брет наголосив, що цей район став "критичною зоною прямого контакту з росією" в повітрі, на морі, під водою і в кіберпросторі.