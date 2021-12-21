ЗДОРОВ'Я НОВИНИВсесвітня організація охорони здоров’я закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на відпустку, щоб захистити здоров’я населення, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон стрімко поширюється по всьому світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скасована подія краща за скасоване життя: ВООЗ закликає переглянути плани на свята
Скасована подія краще, ніж скасоване життя"
Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
"Скасована подія краще, ніж скасоване життя", - сказав глава ВООЗ д-р Тедрос Гебрейесус, додавши, що наразі потрібно приймати "важкі рішення".
За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.
Такі коментарі прозвучали після того, як експерти в галузі охорони здоров’я оголосили, що Омікрон наразі є домінуючим варіантом у США.
Гебрейесус додав, що зараз є докази того, що варіант "поширюється значно швидше, ніж... Дельта".
Ряд країн, включаючи Францію та Німеччину, посилили карантинні заходи та ввели обмеження на поїздки, щоб спробувати зупинити поширення нового варіанту COVID-19. Нідерланди ввели жорсткий карантин на Різдво.
У понеділок Білий дім заявив, що президент Джо Байден не планує "блокувати країну". Головний експерт країни з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі раніше попереджав, що різдвяні подорожі посилять поширення Омікрону навіть серед повністю вакцинованих.
У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду необхідно "зарезервувати можливість" введення нових правил в Англії, оскільки кількість випадків Oмікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження. Наразі новорічні святкування на лондонській Трафальгарській площі скасовані "в інтересах громадської безпеки".
Омікрон, вперше виявлений у Південній Африці в листопаді, був класифікований ВООЗ як "варіант, що викликає занепокоєння".
Як повідомляв Укрінформ, експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що попри поширення штаму Омікрон пандемія COVID-19 може завершитися вже наступного року.
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21 12 2021 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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