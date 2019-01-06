Луценко висловився з приводу питань, які хотів обговорити на Раді нацбезпеки, на яку його не запросили
Луценко заявив, що необхідно внести в проект Держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу, йдеться у "TheБабель".
"Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям", — пояснив він у дописі на Facebook-сторінці.
Луценко впевнений, що Росія планує блокаду української труби і про це говорять великі обсяги газу в російських сховищах.
"Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. В цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів "Нафтогазу"", — зазначив генпрокурор.
За його словами, "крадіжка" газу приватними облгазами склала в цьому році 5 млрд кубів, а до кінця року обсяг розкрадань може скласти 10 млрд кубів.
"[Потрібно] позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу постачання газу населенню, що переноситься вже з 2015 року", — додав він.
"В умовах оголошеної РФ нафтової блокади України треба чинності давно затверджених санкцій проти "Роснефти" нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс "Прикарпатзахідтранс"", — підсумував Луценко.
Нагадаємо, Луценка не покликали на нараду до Зеленського.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
27 травня Генпрокурор заяви, що піде у відставку після парламентських виборів.
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