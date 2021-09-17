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"Скоро поставимо крапку у цій справі": директор ДБР розповів про розслідування смерті судді Писанця

У справі вже провели невідкладні слідчі дії та слідчий експеримент за участю людей, які були на місці події тоді, коли помер Писанець
Державне бюро розслідувань перевіряє різні версії смерті судді Віталія Писанця попри те, що кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.
"Скоро поставимо крапку у цій справі": директор ДБР розповів про розслідування смерті судді Писанця Фото: president.gov.ua

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов, повідомляє "Громадське".

Він розповів, що у справі вже провели невідкладні слідчі дії та слідчий експеримент за участю людей, які були на місці події тоді, коли помер Писанець.

Також, за його словами, вже провели судово-медичну експертизу та призначили ще декілька експертиз - за їх результатами у ДБР будуть відпрацьовувати слідчі версії.

"Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - вважає Сухачов.

На уточнення, чи означає це перевірку всіх обставин для того, щоб виключити версію умисного вбивства, директор відповів: "Перевіримо усі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я зараз би не поспішав стверджувати".

Він додав, що у ДБР можуть змінити кваліфікацію справи, якщо слідчі отримають "вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії".

Нагадаємо, що суддю Печерського районного суду Києва знайшли мертвим під Києвом, експертиза має визначити причини смерті. 

 
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17 09 2021 14:38
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