SkyUp дозволили літати зі Львова до Баку і анулювали право МАУ на використання цієї лінії
Про це повідомляє Інтерфакс, пише "Економічна правда".
Регулярні рейси по маршруту Львів - Баку (Азербайджан) - Львів будуть проводитися з 1 квітня 2021 року з частотою в два рази в тиждень.
Крім цього Державіаслужба дозволила:
МАУ збільшити кількість рейсів за маршрутом Київ - Бодрум (Туреччина) - Київ з трьох до семи в тиждень. Виконувати регулярні рейси з Києва в Газіпаша (Туреччина) з частотою чотири рази на тиждень.
Авіакомпанії SkyUp дозволили з 24 травня виконувати регулярні рейси за маршрутами Київ - Гельсінкі (Фінляндія) - Київ (чотири рази на тиждень), з 24 травня - рейси Київ - Бодрум - Київ (три рейси на тиждень). З 30 жовтня - чартерні рейси за маршрутом Київ - Ташкент (Узбекистан) - Київ з частотою два рази на тиждень.
При цьому Державіаслужба відмовила:
SkyUp в експлуатації лінії Київ - Лондон (Великобританія).
Bees Airline в наданні права на експлуатацію лінії Запоріжжя - Тірана (Албанія) - Запоріжжя
А також анулювала право авіакомпанії "Буковина" виконувати регулярні рейси зі Львова в Монастір (Туніс) і з Києва в Амман (Йорданія).
Нагадаємо, що Греція має намір відкритись для іноземних туристів з 14 травня
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит