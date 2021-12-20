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SkyUp почала продавати квитки на нові рейси до Європи з Харкова, Львова та Запоріжжя

Йдеться про рейси, які почнуть виконуватись з весни 2022 року
Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нові напрямки до Австрії, Іспанії та Греції з таких українських міст, як Львів, Харків та Запоріжжя.
SkyUp почала продавати квитки на нові рейси до Європи з Харкова, Львова та Запоріжжя Фото: facebook.com/LvivAirport
Про це повідомляє ЦТС.
 
Йдеться про рейси, які почнуть виконуватись з весни 2022 року.
 
Зокрема, з 28 березня по понеділках (а з червня – ще й у четвер) перевізник має намір почати виконувати перельоти за маршрутом Львів-Мадрид.
 
З 22 квітня по вівторках та по п'ятницях здійснюватимуться рейси Львів-Відень та Львів-Валенсія.
 
З 27 травня по п'ятницях заплановано рейс Запоріжжя-Родос (зворотний рейс у суботу).
 
З 28 травня по середам та суботам можна буде відправитися за маршрутом Львів-Салоніки.
 
З 28 травня по суботах відкрито продаж на перельоти за маршрутом Харків-Корфу.
 
Починаючи з весни авіакомпанія має намір виконувати рейси до 30 країн більш ніж за 100 маршрутами з Києва та регіонів.
 
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20 12 2021 13:49
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