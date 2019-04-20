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Слідчі визначили точне місце, з якого почалася пожежа в Cоборі Паризької Богоматері

За однією з версій, пожежна сигналізація в соборі могла працювати некоректно
Французькі слідчі змогли визначити точне місце, з якого почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері.
Слідчі визначили точне місце, з якого почалася пожежа в Cоборі Паризької Богоматері Фото: Getty Images

"Експерти переглянули безліч відео та фотографій пожежі, і тепер вважають, що осередок займання містився в центральній частині собору поблизу основи його шпиля", - повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела в поліції.

У рамках розслідування поліція, за даними джерел телеканалу, звертає особливу увагу на роботу пожежної сигналізації в Нотр-Дамі.

Існує версія, що датчики пожежної сигналізації в соборі могли працювати некоректно, інформує CNN. До такого висновку слідчих підштовхнув той факт, що, коли служба безпеки Нотр-Дама помітила загоряння, висота полум'я становила вже майже три метри.

Раніше повідомлялося, що пожежна сигналізація в паризькому соборі спрацювала два рази: вперше його співробітники не змогли виявити загоряння, воно стало явним лише через 23 хвилини, коли пожежна тривога спрацювала вдруге.

Також слідчих цікавлять ліфти, зведені для робіт з реконструкції собору, зазначає телеканал.

Раніше повідомлялося, що слідчі вважають коротке замикання однією з можливих причин пожежі в Нотр-Дамі.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

 

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20 04 2019 15:49
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