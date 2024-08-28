Словаччина має намір придбати шість систем протиповітряної оборони в Ізраїля

Країна прагне посилити захист свого повітряного простору.

Уряд Словаччини схвалив сьогодні, 28 серпня, плани придбати в Ізраїля шість мобільних систем протиповітряної оборони за 554,3 мільйона євро. Уряд також схвалив закупівлю понад 1300 важких вантажівок з колісною формулою 6х6 і 8х8 у рамках спільної закупівлі з Чеською Республікою, орієнтовною вартістю 708,3 мільйона євро, які замінять застарілі вантажівки.

Про це інформує Reuters.

Таке рішення Словаччини є частиною зусиль НАТО, спрямованих на зміцнення східного флангу військового Альянсу. Міністр оборони Роберт Калиняк заявив, що пріоритетами мають бути оборонні можливості, особливо протиповітряна оборона.

Уряд не назвав які саме системи ППО Словаччина планує придбати в Ізраїля в рамках міжурядової угоди.