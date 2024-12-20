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ПОЛІТИКА

Словаччина погрожує Україні заходами у разі припинення транзиту російського газу через її територію

20 грудня 2024, 12:33
Словаччина погрожує Україні заходами у разі припинення транзиту російського газу через її територію
Фото: news.yahoo.com
Зеленський заявив, що Україна не буде транзитувати газ російського походження, якщо у нього не буде гарантій, що кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

Словаччина може розглянути відповідні заходи проти України, якщо вона не продовжить транзит газу з росії до Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Bloomberg.

Фіцо заявив, що був приголомшений відмовою президента України Володимира Зеленського дозволити транзит після того, як два лідери поговорили на саміті в Брюсселі. Зеленський заявив, що Україна не буде транзитувати газ російського походження, якщо у нього не буде гарантій, що кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

Це залишає імпортерам, таким як Словаччина, мало варіантів зберегти маршрут відкритим. Країна запропонувала кілька альтернатив, таких як зміна власника газу до того, як він потрапить на територію України, але Зеленський відкинув ці ідеї як "ігри", сказав Фіцо журналістам пізно ввечері 19 грудня.

У той час як Європа загалом навряд чи зазнає якоїсь шкоди, якщо потоки російського газу через Україну припиняться після 2024 року, Словаччина входить до числа небагатьох країн, які, як і раніше, залежать від цього імпорту, і країна попереджає про можливий фінансовий збиток.

Фіцо засумнівався в тому, що Україна "має право завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС" за таких обставин. Якщо Київ не дозволить транзит газу, він розгляне під час Різдва, чи варто вживати заходів у відповідь проти України, сказав він.

Наразі Словаччина відправляє в Україну електроенергію, гуманітарну допомогу і приватні поставки зброї, включно з боєприпасами. Уряд під керівництвом Фіцо відмовився відправляти військову допомогу з власних резервів, а також відмовився підтримати членство України в НАТО. Він також намагається підтримувати дружні відносини з москвою і критикує участь США і більшості країн Європейського Союзу у війні за допомогою військової підтримки України.

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що хоче продовжити переговори з Європейською комісією протягом наступних трьох-чотирьох днів у спробі знайти "аргументи щодо України". Він також сказав, що його обговорення з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем були більш конструктивними, і він був здивований "прямими" словами Зеленського.

Тим часом Зеленський заявив, що він у курсі фінансових проблем Словаччини, але додав, що "трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".

Словацький прем’єр оголосив парламентському комітету, що, хоча уряд України відхилив продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", можливі альтернативні рішення щодо збереження транзиту наступного року. П'ятирічний контракт України і рф щодо транзиту газу закінчується 1 січня 2025 року. 

війнаСловаччинаРоберт Фіцотранзит газуВолодимир Зеленський

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