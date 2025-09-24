Словаччина приєднається до ініціативи ЄС "стіна дронів"

Проєкт має на меті посилити оборону повітряного простору і може бути реалізований вже протягом року.

Словаччина офіційно долучилася до ініціативи Європейського Союзу зі створення "стіни дронів" — системи протидії повітряним загрозам. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тома Реньє;

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

"Підтверджую, що Словачина приєдналася до списку семи країн-членів ЄС, серед яких Данія, Україна та інші держави, що перебувають на передовій східного флангу ЄС", - сказав речник.

Реньє уточнив, що майбутня зустріч, запланована на п’ятницю, не буде лише формальністю.

"Це буде зустріч із твердими зобов’язаннями та конкретними результатами", — додав він.

За словами речника, створення «стіни дронів і це нагальна потреба для Європи, а реалізація проєкту може зайняти до року, при цьому перші елементи системи виявлення можуть запрацювати значно раніше.

Єврокомісія також не виключає, що до ініціативи можуть приєднатися й інші країни-члени ЄС.

Щодо участі Угорщини, Реньє зазначив, що це питання має вирішуватися на рівні угорського уряду, наголосивши, що єврокомісар Андрюс Кубілюс підтримує тісний зв’язок з усіма членами Євросоюзу з цього питання.

Важливим аспектом переговорів буде також координація з НАТО.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтвердив намір країни стати частиною проєкту. Він підкреслив значення посиленого захисту повітряного простору країн НАТО та важливість консультацій у рамках статті 4 Північноатлантичного договору.

"Зараз це лише початкова заява Єврокомісії про необхідність створення такого механізму, тому не хочу робити передчасних висновкі", - зауважив Пеллегріні, додавши, що уряд і збройні сили Словаччини докладуть максимум зусиль, щоб приєднатися до ініціативи.

Також до робочої зустрічі, яка відбудеться 26 вересня у форматі онлайн-конференції, приєдналися Данія, Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія та Україна. Зустріч проходитиме під головуванням єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса.

