ПОЛІТИКА

Словаччина та Угорщина відмовляються скорочувати імпорт російських енергоносіїв без альтернатив

18 вересня 2025, 10:18
Словаччина та Угорщина відмовляються скорочувати імпорт російських енергоносіїв без альтернатив
Фото: з вільного доступу
Трамп заявив на вихідних, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо до цього долучаться європейські країни.

Словаччина та Угорщина заявили, що не готові скорочувати імпорт російської нафти та газу доти, доки не з'являться надійні альтернативні джерела енергії.

Про це пише Bloomberg.

"Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно мати відповідні умови — інакше ми ризикуємо серйозно завдати шкоди нашій галузі та економіці", — сказала міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова журналістам у Братиславі в середу, 17 вересня. 

Вона наголосила, що спершу має бути створена інфраструктура для транспортування альтернативних поставок. Ці слова стали реакцією на новий тиск з боку президента США Дональда Трампа щодо повного припинення енергопостачання з росії, що суттєво зачепило б Словаччину та Угорщину, які й досі продовжують спонсорувати країну-агресора.

Керівник апарату офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш підтвердив, що Будапешт відкине будь-які ініціативи ЄС, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни.

Сакова заявила, що під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня підтвердила позицію Словаччини продовжувати закуповувати нафту й газ рф, незважаючи на російську агресію проти України. За її словами, американська сторона висловила розуміння, наголосивши водночас на необхідності активізувати енергопроєкти в Європі. 

Трамп заявив на вихідних, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо до цього долучаться європейські країни. При цьому Сакова підкреслила, що Словаччина готова скоротити імпорт з росії лише за наявності достатньої інфраструктури для перевезення обсягів енергопостачання.

"Якщо у нас є альтернативний маршрут і пропускна спроможність мереж достатня, Словаччина не має проблем із диверсифікацією", – зазначила міністерка.

Політикиня стверджує, що повне припинення поставок з росії "створює ризики", оскільки Словаччина розташована на кінцевій ділянці альтернативних маршрутів із заходу.

Обидві країни, Словаччина та Угорщина, які не мають виходу до моря і межують з Україною, традиційно залежали від російської нафти і газу. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році вони започаткували кілька ініціатив із диверсифікації поставок.

Словаччина імпортує близько третини нафти з джерел, не пов'язаних із росією, через нафтопровід Адріа, що проходить Балканами, а Угорщина уклала серію гнучких контрактів із західними постачальниками газу. Однак урядові кола прем'єра Роберта Фіцо, який підтримує зв'язки з кремлем і відвідував москву, вважають поставки з росії стратегічно важливими.

Угорський уряд вважає санкції ЄС проти росії "неефективними" і продовжить блокувати кроки, що загрожують енергопостачанню країни, наголосив Гуляш на пресбрифінгу в Будапешті.

"Якщо це безпосередньо суперечить інтересам Угорщини, наприклад у закупівлях енергоносіїв, ми накладемо вето", – додав він.

