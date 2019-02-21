Словаччина: тисячі людей вшановують убитого торік журналіста Яна Куцяка

Журналісти стверджують, що при владі досі залишаються люди, які "захищають своїх людей, а не журналістів"

У Словаччині в річницю вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті.

Пам’ятні акції відбуваються у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном, повідомляє "Європейська правда".

Тисячі людей зібрала акція у Братиславі. На сцені виступають журналісти та інші публічні люди. На акцію прибула родина Куцяка.

Організатори заявляють, що вони досі мають вимоги до влади та вимагають незалежного розслідування. "Ми хочемо знати імена тих, хто віддав наказ здійснити цей жахливий злочин", - заявила організатор Кароліна Фраська.

Журналісти стверджують, що при владі досі залишаються люди, які "захищають своїх людей, а не журналістів".

Прем’єр-міністр Петер Пеллегріні закликав демонстрантів, щоб пам’ятні акції пройшли мирно.

Яна Куцяка та Мартіну Кушнірову вбили у їхньому будинку 21 лютого 2018 року неподалік від Братислави. Словацька влада вважає, що це було замовне убивство, пов'язане з роботою Куцяка. Журналіст розслідував політичну корупцію та можливі зв’язки між представниками влади і італійською мафією. Чотирьом підозрюваним пред'явлено звинувачення, але головний замовник, як вважають, досі на волі.

Подвійне убивство викликало масові вуличні протести і політичну кризу, що призвела до розпаду уряду.

Нагадаємо, що в Афганістані бойовики увійшли в офісі радіостанції Hamsada і розстріляла двох місцевих журналістів.