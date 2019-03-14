Словацькому мультимільйонеру висунули звинувачення в убивстві журналіста
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.sk.
Маріан Кочнер – один із фігурантів матеріалів Куцяка, проти якого журналіст подавав кримінальну скаргу через передбачувані погрози. Поліція тоді закрила справу, навіть не допитавши Кочнера. Мультимільйонера вважають наближеним до партії влади Словаччини.
Слідчі висунули обвинувачення Кочнеру більш ніж за рік після резонансного убивства. Спеціальна прокуратура сьогодні анонсувала прес-конференцію, на якій обіцяє розголосити деталі.
Раніше троє підозрюваних у вбивстві заявляли, що їх найняла колега Кочнера.
Вбивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку. На них поклали відповідальність за те, що вони не розслідували діяльність Кочнера, хоча його підозрювали декількох злочинах, зокрема, економічних.
Нагадаємо, що у Словаччині в річницю вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті.
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