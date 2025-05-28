Словенія може відмовитися від участі в Євробаченні-2026, якщо не відсторонять Ізраїль із пісенного конкурсу
28 травня 2025, 08:55
Тривають політичні дискусії навколо "аполітичного" конкурсу.
Словенський національний мовник RTV заявив, що розглядає варіант відмовитися від подальшої участі у пісенному конкурсі "Євробачення", якщо організатори не ухвалять рішення щодо відсторонення Ізраїлю через війну у Смузі Гази.
Про це йдеться на сайті телекомпанії.
Вона закликала Європейську мовну спілку "відкрито обговорити політику співпраці та прозорість цьогорічного голосування". Словенія висловлює "стурбованість щодо участі Ізраїлю у заходах, зокрема Євробаченні" через "погіршення гуманітарної ситуації у Газі та на окупованих палестинських територіях".
"Як директорка RTV Slovenija я знову звертаюся до вас із серйозною та дедалі більшою стурбованістю щодо подальшої участі Ізраїлю в заходах Європейської мовної спілки (EBU), особливо в конкурсі пісні "Євробачення"", – написала Ксенія Хорват у листі.
Вона додала, що вже зверталася до них із цим питанням минулого року, коли висловлювала численні занепокоєння, які, на її думку, з того часу лише посилилися.
"На жаль, отримана нами відповідь не містила переконливих чи конкретних пояснень, а також не відображала терміновості та серйозності питання, яке ми вирішуємо. За цей час гуманітарна ситуація в Газі та на окупованих палестинських територіях погіршилася, а стурбованість громадськості – як у Словенії, так і по всій Європі – значно зросла", – зауважила Хорват.
Вона також згадала результати цьогорічного глядацького голосування, які, на її думку, "ще більше посилюють недовіру громадськості".
"Багато глядачів у Словенії та інших країнах висловили серйозні сумніви щодо правдивості та прозорості голосування, особливо в політичному контексті, що оточує конкурс. Відчуття, що політичні інтереси можуть вплинути на рішення щодо участі або остаточні результати голосування, похитнуло довіру громадськості до неупередженості EBU", – наголосила директорка мовника.
Вона також зазначила, що Словенія "зацікавлена в порівнянні глядацьких голосів з онлайн-голосуванням", оскільки це "важливо для відновлення довіри до чесності процесу голосування". Хорват також додала, що не розуміє секретність навколо цієї процедури.
"Як суспільний мовник, відповідальний перед громадськістю, RTV Slovenija перебуває під дедалі більшим тиском, щоб реагувати на такі занепокоєння. Якщо EBU не вживе конкретних кроків та не розвʼяже ці проблеми, ми розглянемо можливість нашої участі в майбутніх заходах Євробачення. Ми будемо змушені це зробити, якщо EBU і надалі не вирішуватиме ці ключові питання як з етичної, так і з точки зору суспільних інтересів", – підсумувала вона і закликала до "відкритих, інклюзивних і термінових дебатів" про прозорість голосування, політику участі та забезпечення послідовного та правдивого впровадження цінностей EBU.