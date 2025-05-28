Словенія може відмовитися від участі в Євробаченні-2026, якщо не відсторонять Ізраїль із пісенного конкурсу

Тривають політичні дискусії навколо "аполітичного" конкурсу.

Словенський національний мовник RTV заявив, що розглядає варіант відмовитися від подальшої участі у пісенному конкурсі "Євробачення", якщо організатори не ухвалять рішення щодо відсторонення Ізраїлю через війну у Смузі Гази.

Про це йдеться на сайті телекомпанії.

Вона закликала Європейську мовну спілку "відкрито обговорити політику співпраці та прозорість цьогорічного голосування". Словенія висловлює "стурбованість щодо участі Ізраїлю у заходах, зокрема Євробаченні" через "погіршення гуманітарної ситуації у Газі та на окупованих палестинських територіях".

"Як директорка RTV Slovenija я знову звертаюся до вас із серйозною та дедалі більшою стурбованістю щодо подальшої участі Ізраїлю в заходах Європейської мовної спілки (EBU), особливо в конкурсі пісні "Євробачення"", – написала Ксенія Хорват у листі. Вона додала, що вже зверталася до них із цим питанням минулого року, коли висловлювала численні занепокоєння, які, на її думку, з того часу лише посилилися.