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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Слуга народу" створила сайт для спілкування з кандидатами та збирає персональні дані

Партія "Слуга народу" запустила онлайн-сервіс, за допомогою якого українці можуть спілкуватися з кандидатами-мажоритарниками та інформувати їх про проблеми в округах, де вони висуваються
Щоб скористатися сервісом, необхідно зареєструватися на сайті партії, залишити свій номер телефону для зворотного зв’язку, обрати потрібний округ і подати звернення. До заявки можна приєднати світлини.
"Слуга народу" створила сайт для спілкування з кандидатами та збирає персональні дані

"Сервіс для спілкування з кандидатами було створено для налагодження прямої та безперешкодної комунікації громадян з претендентами на депутатський мандат. Усі заявки потрапляють до кандидатів напряму", - йдеться в повідомленні прес-служби партії, інформують в "УП". 

За словами керівника виборчого штабу партії Олександра Корнієнка, таким чином вони зможуть дізнатися про всі проблеми й зібрати інформацію в кожному окрузі, "щоб кожен кандидат міг сформувати чіткий план дій для вирішення цих проблем".

Наразі працює веб-версія сервісу. Повідомляється, що мобільний додаток буде доступний найближчим часом у AppStore і Google Play.

Варто зазначити, що сервіс просить вказати низку персональних даних: ПІБ, номер телефону та адресу проживання. 

При цьому, реєструючись, користувачі автоматично дають згоду на збір, обробку та передачу персональних даних третім особам.

"Ми можемо передавати адреси електронної пошти та номери мобільних телефонів третій стороні з метою поширення повідомлень інформаційного характеру, шляхом використання засобів телефонного та електронного зв’язку, служб коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram та інші)", - йдеться в розділі "Політика конфіденційності".

Також повідомляється, що користувач у будь-який час може відізвати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши запит до партії з проханням видалити його обліковий запис.

Наразі на сайті вже зареєструвалися понад 3,5 тисячі користувачів, вони подали більше тисячі заявок. 

 

Нагадаємо, політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.

 

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04 07 2019 17:13
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