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Службові собаки чатуватимуть кордони України в захисних обладунках

Така екіпіровка не заважатиме рухатися та захищатиме чотирилапих від травмувань.
Службові собаки чатуватимуть кордони України в захисних обладунках Фото: Держприкордонслужба України
Волонтери передали співробітникам Державної прикордонної служби України спеціальну амуніцію для службових собак, повідомило відомство у Facebook.
"Прикордонники-кінологи отримали захисну амуніцію для службових собак. Комплекти амуніції, а саме: бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з ліками передала захисникам волонтерська організація "Бережіться і @баште"", - уточнили у відомстві.
 
Фото: Держприкордонслужба України
 
Підкреслюється, що відтепер виконувати бойові завдання службовим собакам стане безпечніше.
 
Фото: Держприкордонслужба України
 
Фото: Держприкордонслужба України
 
Фото: Держприкордонслужба України
 
Як повідомлялося, одним із найвідоміших собак в Україні, що стоїть на варті захисту держави від російських окупантів, є пес на прізвисько "Патрон". Це джек-рассел-тер'єр, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На його честь навіть випустили кліп.
 
Відео з Youtube
 
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14 08 2022 11:54
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