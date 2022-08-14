НОВИНИТака екіпіровка не заважатиме рухатися та захищатиме чотирилапих від травмувань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Службові собаки чатуватимуть кордони України в захисних обладунках
Фото: Держприкордонслужба України
Волонтери передали співробітникам Державної прикордонної служби України спеціальну амуніцію для службових собак, повідомило відомство у Facebook.
"Прикордонники-кінологи отримали захисну амуніцію для службових собак. Комплекти амуніції, а саме: бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з ліками передала захисникам волонтерська організація "Бережіться і @баште"", - уточнили у відомстві.
Фото: Держприкордонслужба України
Підкреслюється, що відтепер виконувати бойові завдання службовим собакам стане безпечніше.
Фото: Держприкордонслужба України
Фото: Держприкордонслужба України
Фото: Держприкордонслужба України
Як повідомлялося, одним із найвідоміших собак в Україні, що стоїть на варті захисту держави від російських окупантів, є пес на прізвисько "Патрон". Це джек-рассел-тер'єр, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На його честь навіть випустили кліп.
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