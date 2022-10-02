Смартфон за вакцину: якими можуть бути пристрої для пенсіонерів

Особи старше 60 років, що пройшли курс вакцинації від COVID-19, отримають на руки смартфони з фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів

Влада пообіцяла вакцинованим пенсіонерам безкоштовні та сучасні смартфони: вони будуть обладнані фронтальною камерою та LTE.

Про це повідомляє Економічна правда.

Особи старше 60 років, що пройшли курс вакцинації від COVID-19, отримають на руки смартфони з фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів.

Це потрібно, аби пристрій міг проводити ідентифікацію за обличчям. Це знадобиться, наприклад, аби отримати цифровий підпис у застосунку "Дія".

Також смартфони матимуть модуль NFC, який дозволяє безконтактно оплатити смартфоном будь-який товар або послугу. За таким принципом працюють віртуальні картки для виплат за програмою "єПідтримка".

Крім цього, до базових характеристик віднесено стандарт високошвидкісного зв’язку LTE.

Нагадаємо, що вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою "єПідтримка" на купівлю ліків, у тому числі онлайн.