Смешко подав до суду на Наливайченка, через звинувачення у причетності до отруєння Ющенка
"Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред’являлася", — йдеться в заяві партії "Сила і честь", інформує "Громадське".
Крім спростування заяви Смешко вимагає від Наливайченка "символічну грошову компенсацію" у розмірі 1 гривні.
Нагадаємо, партія екс-глави СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь" сподівається пройти до нового складу Верховної Ради й утворити коаліцію з пропрезидентською партією "Слуга народу".
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