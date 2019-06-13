Смешко подав до суду на Наливайченка, через звинувачення у причетності до отруєння Ющенка Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешка подав позов до суду проти екс-глави СБУ Валентина Наливайченка із вимогою спростувати його слова про нібито його причетність до отруєння третього президента України Віктора Ющенка, коли той був кандидатом

Смешко подав до Печерського райсуду Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Він вимагає спростувати заяву, яку Наливайченко зробив в ефірі одного з телеканалів наприкінці березня 2019 року, а саме про те, що Смешко "має бути в Генеральній прокуратурі та суді за причетність до отруєння кандидата в президенти".

Ігор Смешко. Фото: intvua.com

"Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред’являлася", — йдеться в заяві партії "Сила і честь", інформує "Громадське". Крім спростування заяви Смешко вимагає від Наливайченка "символічну грошову компенсацію" у розмірі 1 гривні. Нагадаємо, партія екс-глави СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь" сподівається пройти до нового складу Верховної Ради й утворити коаліцію з пропрезидентською партією "Слуга народу". Читайте також: Гордон став головою перевиборчого штабу Смешка

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