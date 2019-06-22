Смешко про участь Сацюка у виборах від "Сили і честі": Вперше чую

Повідомлення про те, що син колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка балотується до парламенту від партії "Сила і честь", не відповідають дійсності

Смешко сказав, що вперше чує про про це.

"Перший раз чую від вас про це", – відповів лідер партії "Сила і честь", яка балотується до Верховної Ради, Ігор Смешко, йдеться у "Радіо Свобода".

Володимир Сацюк був першим заступником голови СБУ Ігоря Смешка, коли той очолював відомство. Сацюка призначили на посаду наприкінці квітня 2003 року i звільнили в грудні 2004 року після скандалу з отруєнням кандидата в президенти України Віктора Ющенка, яке сталося, як вважають, у Сацюка на дачі.

Володимир Сацюк заперечує свою причетність до отруєння тодішнього кандидата на посаду президента України. Ігор Смешко також не раз заперечував версію, якої дотримується Ющенко, що отруєння сталося на дачі Сацюка. Крім того, він стверджує, що й факт отруєння юридично не встановлений.

Ігор Смешко очолював СБУ з вересня 2003 року по лютий 2005 року. Цього року брав участь у президентських перегонах. За нього проголосували трохи більше ніж 6% виборців. На початку червня "Сила та честь" Ігоря Смешка офіційно оголосила, що йде на парламентські вибори.

За опитуваннями останніх днів, "якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі", партія "Сила і честь" перебуває на межі проходження до Верховної Ради за партійними списками: одні дослідження дають їй трохи більше від прохідних п’яти відсотків, інші дещо менше від цієї цифри.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 63 кандидатів у народні депутати за списком партії "Українська стратегія Гройсмана" і 76 кандидатів за списком політичної сили Ігоря Смешка "Сила і Честь".

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