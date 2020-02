Snapchat показуватиме коментарі експертів, коли користувачі шукатимуть теми, пов'язані з психічним здоров Нову функцію запустять найближчими тижнями

Соцмережа Snapchat запустила нову функцію Here For You — коли користувач шукатиме теми пов'язані з депресією чи іншими психічними розладами, додаток пропонуватиме коментар експерта щодо цих захворювань.

Про це йдеться в блозі компанії, повідомляє "Громадське". Пояснення з'являтимуться під час пошуку тем щодо тривоги, депресії, стресу, булінгу та самогубства. Як передає The Verge, поки компанія nap не досліджували, як часто користувачі шукають такі теми. Зазначається, що 90% усіх користувачі додатку - це молодь 13-24 років. Нову функцію запустять найближчими тижнями. У минулому році Instagram дозволив користувачам блокувати образливі коментарі, щоб їх ніхто не міг побачити. Також Pinterest пропонує коментарі експертів, коли користувач шукає теми, пов'язані зі стресом і тривогою. Також додаток показує зображення про вакцини лише від ВООЗ під час пошуку зображень про здоров'я. Читайте також: До середини року більш як половина населення світу буде користувачами соцмереж.

