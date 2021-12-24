Сніг відрізав від світу 400 населених пунктів на сході Туреччини

Державна метеорологічна служба попередила про зниження температури повітря по всій території країни нижче сезонної норми

У турецькій провінції Ван, що на сході країни, через снігопади було заблоковано транспортне сполучення з 400 населеними пунктами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

"У різних районах провінції Ван через снігопади заблоковано транспортне сполучення з 400 населеними пунктами", - повідомляє телеканал.

Тривають роботи з розчищення доріг від снігу із застосуванням важкої техніки.

Фото: DHA

Як повідомляє Hürriyet, снігопади також спостерігаються у Східному Причорномор’ї. У провінціях Трабзон, Різе, Артвін та Гіресун тимчасово призупинили навчання в початковій та середній школі. У високогірних районах у східній провінції Муш покрив снігу досяг двох метрів.

Фото: DHA

Державна метеорологічна служба попередила про зниження температури повітря по всій території країни нижче сезонної норми.

Нагадаємо, що в Олександрії в Єгипті, випав сніг. Така погода для цього регіону невластива навіть у грудні.