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Сніг відрізав від світу 400 населених пунктів на сході Туреччини

Державна метеорологічна служба попередила про зниження температури повітря по всій території країни нижче сезонної норми
У турецькій провінції Ван, що на сході країни, через снігопади було заблоковано транспортне сполучення з 400 населеними пунктами.
Сніг відрізав від світу 400 населених пунктів на сході Туреччини Фото: DHA

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

"У різних районах провінції Ван через снігопади заблоковано транспортне сполучення з 400 населеними пунктами", - повідомляє телеканал.

Тривають роботи з розчищення доріг від снігу із застосуванням важкої техніки.

Фото: DHA

Як повідомляє Hürriyet, снігопади також спостерігаються у Східному Причорномор’ї. У провінціях Трабзон, Різе, Артвін та Гіресун тимчасово призупинили навчання в початковій та середній школі. У високогірних районах у східній провінції Муш покрив снігу досяг двох метрів.

Фото: DHA

Державна метеорологічна служба попередила про зниження температури повітря по всій території країни нижче сезонної норми.

Нагадаємо, що в Олександрії в Єгипті, випав сніг. Така погода для цього регіону невластива навіть у грудні.

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24 12 2021 10:52
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