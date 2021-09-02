Снігопад в Україні: понад 200 населених пунктів знеструмлено, у Києві, Львові й Харкові - затори

В Україні тривають снігопади, що розпочалися 8 лютого

У семи областях обмежений рух транспорту, понад 200 населених пунктів залишилися без струму через негоду, а у Києві, Львові та Харкові - затори.

Як повідомляє "Укравтодор", станом на ранок 9 лютого значний сніг триває у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Донецькій та Луганській областях, зазначає "Громадське".

У Закарпатській і Кіровоградській областях - сніг із дощем, у Дніпропетровській та Полтавській - крижаний дощ за температури -7°С, а в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях - дощі.

За даними синоптиків, небезпечні погодні умови в усіх областях, крім Закарпатської, Одеської, Миколаївської, Херсонської.

"Через негоду на деяких дорогах у Волинській, Київській, Житомирській, Рівненській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях діють обмеження для руху вантажного транспорту. Їх вводили й у Вінницькій області, але зранку 9 лютого скасували. Детальніше про те, на яких дорогах діють обмеження", - у повідомленні "Укравтодору".

Люди поблизу станції метро "Академмістечко" йдуть на роботу, Київ, 9 лютого 2021 року Фото: Олександр Хоменко/hromadske Із 8 лютого до Києва заборонений в'їзд вантажівок. В "Укравтодорі" повідомляють, що загалом у місцях стояння уздовж доріг залишаються 3 030 вантажівок. Через негоду зранку затори утворилися у Києві, Львові та Харкові. У Київській міській держадміністрації закликали за можливості залишати дітей вдома, хоча дитячі садочки та школи мають працювати. Фото: Затори у Києві Фото: Затори у Львові Фото: Затори у Харкові

У "Київавтодорі" повідомили, що 459 одиниць техніки та 246 комунальників вночі очищали Київ від снігу. Через те, що сніг не припиняється, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову, тому прибирати сніг доводиться повторно.

Рятувальники Києва кажуть, що відбуксували 41 вантажний автомобіль на безпечні ділянки дороги. Крім того, на дорогах столиці встановили вісім мобільних пунктів обігріву.

У ДСНС закликають під час снігопаду не використовувати власні автівки, а також не залишати транспорт на узбіччях, тротуарах, крайніх смугах доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.

Спецтехніка прибирає сніг із доріг Києва, 9 лютого 2021 року Фото: "Київавтодор" У ніч із 8 на 9 лютого через негоду знеструмлено 273 населених пункти в Одеській, Херсонській, Чернівецькій, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Київській, Кіровоградській, Донецькій, Закарпатській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Бригади обленерго відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий вважає, що в снігопаді в місті насамперед винен він, тому міський голова взяв лопату й пішов його прибирати.