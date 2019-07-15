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Собі засунь його, опудало городнє: з’явилося відео, як Борис Колесніков спілкується з виборцями

Відповідне відео з’явилося в Мережі 14 липня
Лідер партії Опозиційний блок Борис Колесніков, який балотується в Раду по 49 округу в Донецькій області, на зустрічі з виборцями відзначився грубою поведінкою.
Собі засунь його, опудало городнє: з’явилося відео, як Борис Колесніков спілкується з виборцями Борис Колесніков. Фото: Корреспондент / facebook.com

Запитання виборців, яке розлютило Колеснікова, на відео не чути, але з відповіді кандидата можна зрозуміти, що йдеться про вирубку дерев, повідомляє НВ.

"Та що ти мені, ти подивися на себе з боку. Ти на себе подивися, який дармоїд, пика вже у фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш - я до тебе поїду дерева вирубувати. А у нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти нахабний хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, по твоєму ставленню ти нахабний хам, ось і все", - сказав Колесніков.

Далі на відео показано момент, як інший чоловік передає Колеснікову якийсь пакет.

"Собі засунь його, знаєш куди. Опудало городнє", - відповів на це Колесніков.

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15 07 2019 15:57
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