Собі засунь його, опудало городнє: з’явилося відео, як Борис Колесніков спілкується з виборцями

Лідер партії Опозиційний блок Борис Колесніков, який балотується в Раду по 49 округу в Донецькій області, на зустрічі з виборцями відзначився грубою поведінкою.

Запитання виборців, яке розлютило Колеснікова, на відео не чути, але з відповіді кандидата можна зрозуміти, що йдеться про вирубку дерев, повідомляє НВ.

"Та що ти мені, ти подивися на себе з боку. Ти на себе подивися, який дармоїд, пика вже у фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш - я до тебе поїду дерева вирубувати. А у нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти нахабний хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, по твоєму ставленню ти нахабний хам, ось і все", - сказав Колесніков.

Далі на відео показано момент, як інший чоловік передає Колеснікову якийсь пакет.

"Собі засунь його, знаєш куди. Опудало городнє", - відповів на це Колесніков.