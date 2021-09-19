Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації через понад 2 роки після пожежі

Роботи планують завершити у 2024 році

Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації після того, як завершилися роботи щодо укріплення споруди після пожежі у 2019 році, що знищила шпиль собору та пошкодила його дах.

Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації після того, як завершилися роботи, про це повідомляє "Гроомадське" з посиланням на France24.

До початку реставрації фахівці зосередились на укріпленні собору. Так, пошкоджені вогнем склепіння укріпили гігантськими дерев'яними аркоподібними каркасами.

"Собор міцно стоїть на стовпах, його стіни міцні. Усе тримається разом", - сказав голова організації, що займається відновленням будівлі.

Нотр-Дам мають відновити відповідно до його попереднього дизайну. Відтворити мають 96-метровий шпиль, який обвалися під час пожежі 15 квітня 2019 року.

щодо укріплення споруди після пожежі у 2019 році, що знищила шпиль собору та пошкодила його дах.