Собор Паризької Богоматері й острів Пасхи потрапили у список пам'яток, які перебувають під загрозою

Крім того, експерти вирішили, що під загрозою зникнення перебуває і долина інків в Перу, неподалік якої планують побудувати новий аеропорт

Всесвітній фонд захисту пам’яток опублікував оновлений список об’єктів, які опинилися під загрозою зникнення і потребують термінової реставрації.

У список потрапили 25 пам’яток. Серед них - собор Паризької Богоматері, де у квітні сталася велика пожежа, унаслідок якої зруйнувався дах і шпиль собору, повідомляє "Громадське".

Також у список потрапив острів Пасхи, де через адміністративні проблеми скульптури й наскельні малюнки не отримують належного догляду. Крім того, експерти вирішили, що під загрозою зникнення перебуває і долина інків в Перу, неподалік якої планують побудувати новий аеропорт.

Між пам'ятками, які потрапили у список, буде розділена сума в 1,6 мільйона доларів, яку надають спонсори Всесвітнього фонду захисту пам'ятників.

Нагадаємо, що в Японії згорів замок зі списку спадщини ЮНЕСКО