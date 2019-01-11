CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВсесвітній фонд захисту пам’яток опублікував оновлений список об’єктів, які опинилися під загрозою зникнення і потребують термінової реставрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Собор Паризької Богоматері й острів Пасхи потрапили у список пам'яток, які перебувають під загрозою
Крім того, експерти вирішили, що під загрозою зникнення перебуває і долина інків в Перу, неподалік якої планують побудувати новий аеропорт
Фото: з відкритих джерел
У список потрапили 25 пам’яток. Серед них - собор Паризької Богоматері, де у квітні сталася велика пожежа, унаслідок якої зруйнувався дах і шпиль собору, повідомляє "Громадське".
Також у список потрапив острів Пасхи, де через адміністративні проблеми скульптури й наскельні малюнки не отримують належного догляду. Крім того, експерти вирішили, що під загрозою зникнення перебуває і долина інків в Перу, неподалік якої планують побудувати новий аеропорт.
Між пам'ятками, які потрапили у список, буде розділена сума в 1,6 мільйона доларів, яку надають спонсори Всесвітнього фонду захисту пам'ятників.
Нагадаємо, що в Японії згорів замок зі списку спадщини ЮНЕСКО
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