Сьогодні ракета Falcon-9 компанії SpaceX з мису Канаверал у США виведе на орбіту український наносупутник

Старт ракети-носія планується на 16:56 за київським часом з мису Канаверал (США)

Сьогодні у США 3 січня виведуть на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Старт ракети-носія планується на 16:56 за київським часом з мису Канаверал (США). На орбіту український супутник виведе ракета Falcon-9 компанії SpaceX.

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На космічній орбіті на супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» виключно за бюджетні кошти, що надавались Міністерством освіти і науки України в межах реалізації відповідних проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування.

Доправлення наносупутника PolyITAN-HP-30 у Сполучені Штати Америки для виведення його на орбіту Землі стало можливим завдяки спонсорській допомозі компанії «Боїнг Україна», підтримці Технічного університету Делфт (Нідерланди), спінофф-компанія якого взяла на себе фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарату в космос, Державному космічному агентству України, яке сприяло вирішенню питань логістики та експорту.