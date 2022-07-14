Сьомий пакет санкцій уже скоро: ЄС готується представити чергові санкції проти рф протягом тижня
Про це повідомляє EURACTIV з посиланням на декількох дипломатів ЄС.
Підготовка до нового, сьомого, пакету має відновитися в четвер і п’ятницю 14 і 15 липня. Ймовірно, що він буде затверджений державами-членами до середини наступного тижня.
Цей пакет включатиме заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним експортом країни, а також розширить список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту в РФ. Серед інших заходів пакету - нові персональні санкції проти фізичних та юридичних особи, пов’язаних із ширшим оточенням президента Росії Владіміра Путіна
Ембарго на золото було раніше узгоджене на саміті G7 минулого місяця членами ЄС Францією, Німеччиною та Італією зі своїми колегами зі США, Канади, Японії та Великобританії.
Крім того, новий пакет санкцій буде спрямований на усунення лазівок у раніше затверджених заходах, наприклад, шляхом додавання певних продуктів до списку заборонених товарів. Деякі дипломати ЄС припускають, що у сьомому пакеті також знайдеться місце для нещодавно опублікованого роз’яснення Європейської комісії щодо транзиту підсанкційних товарів до російського анклаву Калінінграда.
Хоча деякі країни-члени, передусім зі Східної Європи, продовжують наполягати на додаткових заходах щодо енергетики, більшість країн ЄС не готові до нових кроків на кшталт повного ембарго на нафту чи обмеження щодо газу.
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