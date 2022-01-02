Sony купила розробника ігор Halo і Destiny за 3,6 мільярда доларів
Про це повідомили обидві сторони угоди 31 січня, повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що студія продовжить випускати ігри самостійно - як дочірня компанія Sony.
"Bungie починає шлях до того, щоб стати глобальною мультимедійною розважальною компанією", - йдеться в повідомленні студії.
Водночас голова підрозділу Sony, що відповідає за PlayStation, Джим Райан, сказав, коментуючи угоду про купівлю 100% студії, що компанія "приведе одну з найвеличніших у світі студій розробки у сімейство PlayStation".
За його словами, досвід розробника відеоігор "у поєднанні з високо залученим співтовариством PlayStation" зробить партнерство "неймовірно захоплюючим доповненням".
У Sony заявили, що команда Bungie зосередиться на довгостроковому розвитку Destiny II і працюватиме над розширенням її всесвіту та створенням "цілком нових світів у майбутньому".
При цьому, Bungie в результаті операції стане незалежним дочірнім підрозділом Sony Interactive Entertainment і керуватиметься її радою директорів під головуванням гендиректора студії Піта Парсонса.
Раніше Sony зібрала під свій бренд низку розробників, у тому числі одного із творців God of War - Valkyrie Entertainment, розробника Returnal - Housemarque та інших, пише Reuters.
Нагадаємо, що компанія Microsoft купила одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів - це найбільша угода в історії Microsoft.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Великий сніг у Стамбулі: чиновникам дали відпустки, студентів відправили на канікули - фото, відео
- ВІДЕО Виверження вулкана в Тихому океані: хвилі від цунамі дісталися Антарктиди
- ВІДЕО Топ-10 YouTube-блогерів у 2021 році заробили $300 млн. Хто став найвисокооплачуванішим ютубером?
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"