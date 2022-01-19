Sony втратила 20 млрд доларів капіталізації після оголошення угоди Microsoft і Activision Blizzard

За підсумками торгів 19 січня капіталізація Sony Group Corp. впала на 20 млрд дол - акції компанії впали на 13% після того, як кокурент - Microsoft - оголосив про угоду на 69 млрд дол щодо придбання розробника ігор Activision Blizzard Inc.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

"Прагнення залучити платних передплатників за допомогою величезного портфоліо ігор кидає виклик традиційній консольній бізнес-моделі Sony, яка спирається на культові ексклюзивні ігри та продажі обладнання. На ігри та мережеві послуги припадає близько 30% доходу Sony", - пише агентство.

За словами керівника Xbox Філа Спенсера, Microsoft оголосила, що має понад 25 мільйонів передплатників Game Pass і "запропонує стільки ігор Activision Blizzard, скільки зможе в рамках Xbox Game Pass та PC Game Pass", охоплюючи як існуючі, так і нові ігри.

Call of Duty, Diablo і World of Warcraft є одними з кількох дуже успішних франшиз, розроблених під егідою Activision Blizzard.

"Sony матиме величезний виклик, щоб вистояти самостійно у цій війні на виснаження", - сказав Амір Анварзаде з Asymmetric Advisors.

"З огляду на те, що Call of Duty тепер, швидше за все, буде додано виключно до списку Game Pass, протистояння для Sony буде тільки посилюватися", - додав він.

Водночас акції Activision Blizzard за годину після оголошення про продаж Microsoft (до того, як Nasdaq призупинила торги) подорожчали на 35% і досягли максимальної позначки в 88 дол за штуку з літа 2021 року (такий показик тоді був до скандалів з дискримінацією та домаганнями).

Нагадаємо, що Microsoft купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.