Sony втратила 20 млрд доларів капіталізації після оголошення угоди Microsoft і Activision Blizzard
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.
"Прагнення залучити платних передплатників за допомогою величезного портфоліо ігор кидає виклик традиційній консольній бізнес-моделі Sony, яка спирається на культові ексклюзивні ігри та продажі обладнання. На ігри та мережеві послуги припадає близько 30% доходу Sony", - пише агентство.
За словами керівника Xbox Філа Спенсера, Microsoft оголосила, що має понад 25 мільйонів передплатників Game Pass і "запропонує стільки ігор Activision Blizzard, скільки зможе в рамках Xbox Game Pass та PC Game Pass", охоплюючи як існуючі, так і нові ігри.
Call of Duty, Diablo і World of Warcraft є одними з кількох дуже успішних франшиз, розроблених під егідою Activision Blizzard.
"Sony матиме величезний виклик, щоб вистояти самостійно у цій війні на виснаження", - сказав Амір Анварзаде з Asymmetric Advisors.
"З огляду на те, що Call of Duty тепер, швидше за все, буде додано виключно до списку Game Pass, протистояння для Sony буде тільки посилюватися", - додав він.
Водночас акції Activision Blizzard за годину після оголошення про продаж Microsoft (до того, як Nasdaq призупинила торги) подорожчали на 35% і досягли максимальної позначки в 88 дол за штуку з літа 2021 року (такий показик тоді був до скандалів з дискримінацією та домаганнями).
Нагадаємо, що Microsoft купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам