Sony викупила компанію GSN, один з офісів - в Києві. Сума угоди - $ 500 млн

Sony купила 42% акцій компанії Game Show Network, що належать AT & T, за $ 500 млн. Про це повідомляє Deadline. Після закриття угоди Sony отримає 100% акцій в GSN.

Про GSN

Game Show Network - американський телеканал, що спеціалізується на розважальних програмах і шоу. Для Sony це стратегічний актив, з огляду на популярність телевізійних проектів GSN, таких як America Says, The Chase, Common Knowledge, Catch 21 та інших, передає AIN.UA

У компанії також є швидкоростуча підрозділ розробки мобільних і браузерних ігор GSN Games. У портфоліо GSN Games такі ігри, як Casino, Bingo Bash, Solitaire TriPeaks і WorldWinner.

GSN в Україні

У GSN Games 6 офісів: в Лондоні, Бостоні, Сан-Франциско, Тель-Авіві, Бангаллоре і в Києві.

За даними DOU, український офіс налічує до 80 фахівців.

Нагадаємо, що студії Sony та Disney заявили, що Marvel Studios випустить третій фільм про Людину-Павука в рамках кіновсесвіту Marvel. Головну роль, як і раніше виконає Том Голланд.