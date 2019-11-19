Sony викупила компанію GSN, один з офісів - в Києві. Сума угоди - $ 500 млн
Про GSN
Game Show Network - американський телеканал, що спеціалізується на розважальних програмах і шоу. Для Sony це стратегічний актив, з огляду на популярність телевізійних проектів GSN, таких як America Says, The Chase, Common Knowledge, Catch 21 та інших, передає AIN.UA
У компанії також є швидкоростуча підрозділ розробки мобільних і браузерних ігор GSN Games. У портфоліо GSN Games такі ігри, як Casino, Bingo Bash, Solitaire TriPeaks і WorldWinner.
GSN в Україні
У GSN Games 6 офісів: в Лондоні, Бостоні, Сан-Франциско, Тель-Авіві, Бангаллоре і в Києві.
За даними DOU, український офіс налічує до 80 фахівців.
Нагадаємо, що студії Sony та Disney заявили, що Marvel Studios випустить третій фільм про Людину-Павука в рамках кіновсесвіту Marvel. Головну роль, як і раніше виконає Том Голланд.
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