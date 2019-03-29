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Соратник Порошенка обіцяє позиватися до "Радіо Свобода", "Схеми" передали записи його розмов в НАБУ

НАБУ проводить офіційне розслідування про розкрадання коштів "Запоріжжяобленерго", у рамках якого вже повідомила про підозру бізнесмену Дмитру Крючкову
Перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в Раді Ігор Кононенко готує позов до "Радіо Свобода" після виходу розслідування програми "Схеми" "П. дав добро", в якому йшлося про те, що він разом із бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими викопосадовцями ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго.
Соратник Порошенка обіцяє позиватися до "Радіо Свобода", "Схеми" передали записи його розмов в НАБУ Фото: Схеми

Про це спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв розповів на брифінгу 29 березня. Він наголосив, що позов буде подано не до українського, а закордонного суду, повідомляє "Радіо Свобода".

У свою чергу, журналісти проекту "Радіо Свобода" "Схеми" зазначають, що не бояться суду, бо ретельно перевірили наведені у своєму розслідуванні факти. Також редакція повідомляє, що на запит Національного антикорупційного бюро вже передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком та братами Суркісами.

НАБУ проводить офіційне розслідування про розкрадання коштів "Запоріжжяобленерго", у рамках якого вже повідомила про підозру бізнесмену Дмитру Крючкову. За словами детектива, бюро також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.

"Ми не боїмося суду, оскільки впевнені у правдивості викладених у розслідуванні фактів, які були ретельно перевірені нашою редакцією", – повідомила головний редактор Схем Наталка Седлецька.

Окремо редакція спростовує заяви Кононенка про нібито ненадання йому можливості надати коментарі до ефіру:

"Ми зробили все можливе, щоб отримати його офіційну позицію до виходу матеріалу в ефір. Телефонували йому на мобільний, відправляли повідомлення з запитаннями у месенджер Телеграм, які він прочитав, відправили письмовий запит. Більше того, два дні поспіль їздили до депутата під офіс,просили передати наше прохання про зустріч", – розповіла Наталка Седлецька, головний редактор програми "Схеми".

"У своєму запиті ми чітко зазначили, що програма виходить ввечері у четвер, 28 березня. Але Кононенко не скористався можливістю надати коментарі до ефіру. Його прес-служба надіслала письмову відповідь не по суті поставлених нами запитань, а лише повідомила, що він готовий з нами зустрітися наступного тижня. Це його вибір, і наступного тижня ми обов’язково поїдемо до Кононенка на інтерв’ю, якщо він сам, звісно, не передумає", – додала Седлецька.

Нагадаємо, що бізнесмен та друг президента Петра Порошенка Ігор Кононенко, ставши заступником голови парламентської фракції Блоку Петра Порошенка, отримав під своє "кураторство" одну з ключових і найбільш прибуткових державних сфер - енергетику. Непублічно учасники ринку називають Кононенка куратором президента за паливно-енергетичним комплексом країни.

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29 03 2019 20:24
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