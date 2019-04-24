Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Соратника президента Кононенка викликають на допит у НАБУ 25 квітня, - ЗМІ

Офіційно в НАБУ цю інформацію не підтверджують і не спростовують
Соратника президента Петра Порошенка, Ігоря Кононенка, викликають на допит у Національне антикорупційне бюро 25 квітня.
Соратника президента Кононенка викликають на допит у НАБУ 25 квітня, - ЗМІ

Кононенка хочуть допитати у справі щодо його причетності до махінацій в енергетичній сфері. Офіційно в НАБУ цю інформацію не підтверджують і не спростовують, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на два незалежні джерела в правоохоронних органах.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень із українських обленерго – на прохання журналістів вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

НАБУ викликало на допит Кононенка 11 квітня, у відповідь на розслідування журналістів програми "Схеми" про корупцію в енергетичній сфері.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2019 08:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.