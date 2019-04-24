Соратника президента Кононенка викликають на допит у НАБУ 25 квітня, - ЗМІ

Офіційно в НАБУ цю інформацію не підтверджують і не спростовують

Соратника президента Петра Порошенка, Ігоря Кононенка, викликають на допит у Національне антикорупційне бюро 25 квітня.

Кононенка хочуть допитати у справі щодо його причетності до махінацій в енергетичній сфері. Офіційно в НАБУ цю інформацію не підтверджують і не спростовують, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на два незалежні джерела в правоохоронних органах.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень із українських обленерго – на прохання журналістів вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

НАБУ викликало на допит Кононенка 11 квітня, у відповідь на розслідування журналістів програми "Схеми" про корупцію в енергетичній сфері.