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ПОЛІТИКА

Соратників Орбана підозрюють у розкраданні мільярдів євро з фондів ЄС – Politico

08 червня 2026, 09:17
Соратників Орбана підозрюють у розкраданні мільярдів євро з фондів ЄС – Politico
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Три компанії отримали держконтрактів на 10 млрд євро за штучно завищеними цінами, більша частина коштів вже покинула країну.

Високопосадовці уряду колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана можуть бути пов'язані зі зникненням мільярдів євро з фондів ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Президент Угорського управління з питань сумлінності Ференц Пал Біро заявив, що "високопоставлених політиків цілком може бути притягнуто до відповідальності" за участь у ймовірній схемі систематичного обману європейських платників податків під час правління Орбана. При цьому він не висунув конкретних звинувачень проти самого Орбана або членів його найближчого оточення.

За даними слідства, три компанії отримали більшість державних контрактів на поставку товарів і послуг за штучно завищеними цінами. За останні чотири роки уряд витратив на ці три фірми близько 10 млрд євро. Біро зазначив, що його команда "виявила низку кримінальних справ, за якими країна має бути в змозі повернути ці кошти", однак більша їх частина вже покинула Угорщину.

Розслідування розгортається на тлі спроб нового прем'єра Петера Мадяра переконати Брюссель у готовності країни отримати понад 10 млрд євро з коштів ЄС, заморожених через побоювання щодо дотримання верховенства права. Наприкінці квітня Мадяр заявив, що олігархи з оточення Орбана переказують великі суми за кордон на випадок втечі, і закликав їх заарештувати.

корупціяУгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюзПетер Мадяр

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