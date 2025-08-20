Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Соратники Трампа вважають, що президент може втягнути країну у війну – The Hill

20 серпня 2025, 11:11
Соратники Трампа вважають, що президент може втягнути країну у війну – The Hill
Політики застерігають Трампа "не заходити надто далеко".
Республіканці тиснуть на президента США Дональда Трампа, аби він не втягнув свою країну у військовий конфлікт в Україні, після того як він допустив участь США в розробці гарантій безпеки.
 
Про це пише The Hill.
 
Як відомо, Трамп заявив, що США не відправлятимуть свої війська в Україну, але висунув ідею надання авіаційної підтримки із використанням американських пілотів і літаків.
 
Це, а також заява спецпредставника Стіва Віткоффа про можливу участь США у "захисті на кшталт статті 5", викликало тривогу серед прихильників ідеології "Америка понад усе", йдеться у статті.
 
Республіканці застерігають Трампа "не заходити надто далеко", посилаючись на принцип MAGA ("Make America Great Again" - англ. "Зробимо Америку знову великою") не втягувати США у затяжні конфлікти чи "війни без кінця".
 
"Мені треба подивитися, які там будуть зобов’язання. Ми не хочемо ще однієї війни. Люди в цій країні не можуть уявити, що після 20 років війни на Близькому Сході ми втягнемося в нову. Я знаю, президент цього не хоче, але ми не хочемо, щоб знову довелося воювати і втрачати життя", - сказав журналістам сенатор-республіканець Томмі Тубервіль (Алабама), відомий прихильник MAGA.
 
Коли його запитали, наскільки важко буде переконати виборців у такій позиції, він прямо відповів, що "це буде неможливо продати".
 
"Американці на це не підуть, кажу вам одразу. Люди в Алабамі будуть категорично проти… Я знаю, що президент Трамп намагається зробити правильні кроки, але люди в Європі повинні взяти на себе відповідальність за це", - додав Тубервіль.
 
У телефонному інтерв’ю Fox & Friends Трамп на запитання, чи може він гарантувати, що американські війська не опиняться на території України вугоди, Трамп спробував заспокоїти прихильників.
 
"Ну, у вас є моя гарантія, і я президент", - сказав він, припустивши, що Франція, Німеччина та Велика Британія можуть зробити це замість США.
 
Подібну думку висловив і колишній стратег Білого дому, соратник Трампа Стів Беннон. 
 
"Зараз усе тримається на американських грошах, американській зброї, а тепер вони хочуть і американської участі", - заявив він у своєму радіошоу, додавши, що європейським лідерам "не можна довіряти в цьому питанні".
 
Також Беннон сказав, що Америку намагаються втягнути Америку у "глибоку присутність" у війні в Україні.
 
"Це пастки. Так із регіональних конфліктів починаються світові війни", - додав він.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

