Соратники Трампа вважають, що президент може втягнути країну у війну – The Hill

Політики застерігають Трампа "не заходити надто далеко".

Республіканці тиснуть на президента США Дональда Трампа, аби він не втягнув свою країну у військовий конфлікт в Україні, після того як він допустив участь США в розробці гарантій безпеки.

Про це пише The Hill.

Як відомо, Трамп заявив, що США не відправлятимуть свої війська в Україну, але висунув ідею надання авіаційної підтримки із використанням американських пілотів і літаків.

Це, а також заява спецпредставника Стіва Віткоффа про можливу участь США у "захисті на кшталт статті 5", викликало тривогу серед прихильників ідеології "Америка понад усе", йдеться у статті.

Республіканці застерігають Трампа "не заходити надто далеко", посилаючись на принцип MAGA ("Make America Great Again" - англ. "Зробимо Америку знову великою") не втягувати США у затяжні конфлікти чи "війни без кінця".

"Мені треба подивитися, які там будуть зобов’язання. Ми не хочемо ще однієї війни. Люди в цій країні не можуть уявити, що після 20 років війни на Близькому Сході ми втягнемося в нову. Я знаю, президент цього не хоче, але ми не хочемо, щоб знову довелося воювати і втрачати життя", - сказав журналістам сенатор-республіканець Томмі Тубервіль (Алабама), відомий прихильник MAGA.