Сотні евакуйованих з Донбасу провели цілу ніч в автобусах, їх досі ніде не прийняли - ЗМІ

Як пише видання, людям не надали гарячого харчування, а санаторії, де, ймовірно, планували їх розмістити, - зачинені

Понад три десятки автобусів з дітьми, жінками та людьми похилого віку цілу ніч простояли у селищі Червоний Десант Ростовської області після оголошення евакуації. Їх досі ніде не прийняли.

Про це повідомляє "Новая газета" з місця подій.

Перші автобуси з біженцями почали прибувати до Ростовської області ще до півночі. Очікувалося, що людям організують пункти тимчасового розміщення. Однак станом на 10:00 19 лютого, сотні людей, у тому числі немовлята, продовжили залишатися в автобусах.

Як пише видання, людям не надали гарячого харчування, а санаторії, де, ймовірно, планували їх розмістити, - зачинені. Вхід до них охороняють співробітники поліції та міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Одна з біженок Олена Романова написала, що зранку 19 лютого людей вигнали з автобусів надвір, діти замерзають. Ще один автобус, за її словами, заглухнув десь у полях - закінчився бензин.

Водночас у Ростовській області запровадили режим надзвичайної ситуації через "збільшення числа евакуйованих" з окупованого Донбасу, пише "Интерфакс". Як повідомляє ТАСС, туди прибули понад 10 тисяч біженців. Крім того, до приймання евакуйованих з Донбасу підготувалися ще 26 регіонів Росії.

Нагадаємо, що на Донбасі загинув український військовий - він отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу бойовиків