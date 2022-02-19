Сотні евакуйованих з Донбасу провели цілу ніч в автобусах, їх досі ніде не прийняли - ЗМІ
Про це повідомляє "Новая газета" з місця подій.
Перші автобуси з біженцями почали прибувати до Ростовської області ще до півночі. Очікувалося, що людям організують пункти тимчасового розміщення. Однак станом на 10:00 19 лютого, сотні людей, у тому числі немовлята, продовжили залишатися в автобусах.
Як пише видання, людям не надали гарячого харчування, а санаторії, де, ймовірно, планували їх розмістити, - зачинені. Вхід до них охороняють співробітники поліції та міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.
Одна з біженок Олена Романова написала, що зранку 19 лютого людей вигнали з автобусів надвір, діти замерзають. Ще один автобус, за її словами, заглухнув десь у полях - закінчився бензин.
Водночас у Ростовській області запровадили режим надзвичайної ситуації через "збільшення числа евакуйованих" з окупованого Донбасу, пише "Интерфакс". Як повідомляє ТАСС, туди прибули понад 10 тисяч біженців. Крім того, до приймання евакуйованих з Донбасу підготувалися ще 26 регіонів Росії.
Нагадаємо, що на Донбасі загинув український військовий - він отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу бойовиків
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