Сотні жінок у Швейцарії вийшли на протести за гендерну рівність — вдруге за майже 30 років

Сотні жінок вийшли на протести по всій Швейцарії: вони незадоволені повільним прогресом у подоланні розриву в оплаті праці та гендерної нерівності.

Протести відбуваються вдруге за 28 років: у 1991 році в аналогічній акції узяло участь понад 500 тисяч жінок, повідомляє "Громадське".

Тоді наслідком протестів стало ухвалення Закону про гендерну рівність. Він заборонив дискримінацію жінок на робочому місці та мав захистити жінок від сексуальних домагань, звільнень з роботи через вагітність, сімейний стан або стать. Однак заробітна плата у жінок у Швейцарії досі на 20% менша, ніж у чоловіків.

Як пише The Guardian, цього разу активістки через протести не вийшли на роботу. День масових акцій розпланували заздалегідь, жінки, а також кілька чоловіків, що підтримали протест, вийшли на вулиці Лозанни ще опівночі 14 червня. Завершаться акції ввечері біля будівлі уряду в Берні. Профспілки й правозахисні організації обрали символічним кольором протесту пурпуровий. Учасниці акцій скандують: "Більше часу, більшу оплату, більше поваги!"

Організаторки жіночих протестів у Цюриху заявили: "Ми протестуємо тому, що жінки заробляють менше на одній і тій самій роботі, їх рідше підвищують і їх менше на керівних посадах".

За даними Федерального управління статистики Швейцарії, жінки у цій країні заробляють на 19,6% менше, аніж їхні колеги-чоловіки з такою самою кваліфікацією. Минулого року Всесвітня організація праці заявила, що Швейцарія - серед країн із найгіршими показниками гендерної дискримінації у Європі та Центральній Азії.

Нагадаємо, 7 червня у Росії затримали розслідувача внаслідок чого журналісти пікетували МВС Росії. Слідчий заявив "Російській службі Бі-бі-сі", що Голунова затримали під час "замаху на збут мефедрона".