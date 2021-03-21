Соцопитування: українські трудові мігранти планують в 2021 році більш активно інтегруватися в Польщі

На питання щодо задоволення теперішньою роботою у Польщі, швидше задоволені або повністю задоволені " переважна більшість українців

Згідно з соціологічним опитуванням українські трудові мігранти планують в 2021 році більш активно інтегруватися в Польщі, а також зростає і частка безповоротної міграції.

Про це йдеться у дослідженні Gremi Personal, пише "Економічна правда".

Дослідження демонструє, як і минулого року, стабільну тенденцію виїзду з України наймолодшого, працездатного населення - віком до 39 років. За рік спостерігається помірна тенденція до збільшення частки жінок в гендерній структурі трудової міграції (у порівнянні з 2020 роком " збільшення на 3%). Більшість респондентів мають або вищу (28,4 %), або професійно-технічну чи середню спеціальну освіту (47,8%).

На питання щодо задоволення теперішньою роботою у Польщі, швидше задоволені або повністю задоволені " переважна більшість українців (68,3%). Основні три переваги роботи у Польщі для українців були і залишаються економічними:

вищий рівень заробітної плати у порівнянні з Україною (80,6%),

стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%)

можливість отримати відносно простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%).

Причини, які перелічують респонденти серед основних, що спонукають їх виїжджати з України " також економічні. Головні з них:

безробіття (70,9%),

погана економічна ситуація (49%),

відсутність перспектив (23,2%),

політична нестабільність (22,8%),

корупція (14%).

При цьому найменше українців стали турбувати війна на Донбасі (лише 7,2%), втрата бізнесу (4,1), злочинність(1,2%) чи погана система медицини (3,1%).

"46,4% українських працівників заявляють про подальші інтеграційні наміри залишитися жити у Польщі. При цьому 37,3% мають економічні наміри заробітку та повернення на Батьківщину. Важливо, щодо повернення в Україну - таку можливість взагалі не розглядають 35,1%. У 2020 році цей показник був меншим " 30,5%", - йдеться у повідомленні.

Дозвіл на тимчасове перебування (т.зв. "карти побиту") мають намір отримати або вже це зробили " 59,7% опитаних (в 2020 році -53%). Дозвіл на постійне перебування мають намір отримати ще більше - 66,5% (в 2020 році " 60%).

"Помітне збільшення цих показників також говорить про зростання інтеграційних настроїв українців. Але слід враховувати, що відчувши перепони під час локдауну із перетином кордонів або продовженням робочих віз, українці через отримання "карт побиту" намагаються мінімізувати такі проблеми у подальшому", - зазначається у дослідженні.

Тим не менш маркерів по зростанню намірів українців інтегруватися в Польщі, вистачає. Так, стосовно наміру перевезення сім’ї у Польщу, то 51,7% - планують цей крок, або вже його реалізували. У минулому році 41% мали відповідні наміри.

Суттєво зросли наміри українських трудових мігрантів відкрити власний бізнес у Польщі. У 2020 році такі наміри мали 25% українців, тоді як у 2021 році цей показник вже сягнув 39,8

Щодо купівлі нерухомості у Польщі, в 2020 році, то таку можливість розглядали для себе 34% українських трудових мігрантів, а в 2021 році стався справжній "стрибок" " 55,5% респондентів планують найближчим часом купити нерухомість у Польщі.

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