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Союзник путіна медведєв попереджає НАТО про ядерну війну у разі поразки рф в Україні

19 січня 2023, 13:10
Союзник путіна медведєв попереджає НАТО про ядерну війну у разі поразки рф в Україні
Дмитро Мєдвєдєв Фото: flickr.com
У росії помітно хвилюються через засідання "Рамштайну", де мають ухвалити нові рішення щодо військової допомоги Україні. Тому москва традиційно погрожує Заходу так званою "ядерною війною".

Про це повідомляє Reuters.

"Завтра на базі "Рамштайн" обговорюватимуть нову тактику та стратегію, а також постачання в Україну нового важкого озброєння та ударних систем. І це одразу після форуму в Давосі, де повторювали: "Щоб домогтися миру, росія має програти". Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля. Але ж це має бути очевидно будь-якій людині...", - написав медведєв.

Путін розглядає "спеціальну військову операцію" росії в Україні як екзистенційну боротьбу з агресивним і нахабним Заходом і заявив, що росія використовуватиме всі доступні засоби, щоб захистити себе та свій народ від будь-якого агресора.

Тим часом сьогодні в Давосі колишній британський прем'єр Борис Джонсон закликав не вірити залякуванням рф та попросив союзників якомога швидше надати Україні танки.

"Він (Путін - ред.) не використовуватиме ядерну зброю, він ніколи цього не зробить, але хоче, щоб ми так думали. У нього наразі економічний параліч, він втрачає землю під собою", - заявив Джонсон.

За його словами, в Індії та Китаї відвернуться від російського диктатора в разі застосування ним ядерної зброї, а тому необхідно припинити думати про це.

"Фокусуйте увагу на Україні, не на путіні. Треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла... HIMARS став дуже ефективною зброєю, дайте їм танки!" - закликав Джонсон.

Раніше повідомлялось, що США готові допомогти Україні в боротьбі за Крим.

війнаядерна зброяМедведевПутін

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