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ПОЛІТИКА

Союзники насправді погодилися щодо багатьох питань, які стосуються українського членства в НАТО – Столтенберг

14 червня 2023, 18:02
Союзники насправді погодилися щодо багатьох питань, які стосуються українського членства в НАТО – Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Генсек переконаний, що союзники знайдуть "хороше рішення" стосовно майбутнього України в блоці.

Країни-члени НАТО дійшли згоди щодо багатьох питань, пов’язаних із майбутнім України в Північноатлантичному Альянсі. Але консультації про формулювання, яке буде ухвалено на липневому саміті у Вільнюсі ще тривають.

Про це повідомив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг під час пресконференції.

"Я можу сказати, що союзники насправді погодилися щодо багатьох питань, які стосуються українського членства в НАТО. По-перше, ми погодилися, що двері НАТО відчинені … Ми також погодилися, що Україна стане членом Альянсу. Це було заявлено знову і знову союзниками", – сказав він.

За словами Столтенберга, у блоці також переконані, що тільки нашій державі та членам Альянсу належить вирішувати, коли настане найкращий час для вступу України. Водночас найбільш важливим завданням генсек назвав збереження незалежності України на тлі протистояння російському вторгненню.

"Я також очікую, що союзники погодять багаторічну програму, за допомогою якої ми допоможемо Україні перейти від радянських стандартів у техніці, процедурах, доктринах до стандартів НАТО і стати повністю взаємосумісною з НАТО", – додав Столтенберг.

Він висловив впевненість, що в результаті згаданих консультацій лідери країн-членів Альянсу зможуть знайти "хороше рішення" під час зустрічі у Вільнюсі. 

"На Вільнюському саміті ми надішлемо потужний меседж підтримки та солідарності з Україною та чітко вкажемо, що майбутнє України в НАТО", – анонсував генеральний секретар.

війнаНАТО УКРАИНЕСтолтенберг

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